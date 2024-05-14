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12:21, 14 мая 2024Мир

В Кремле прокомментировали визит Блинкена в Киев

Песков о визите Блинкена в Киев: нам известно о нервозности в США из-за СВО

Фото: Brendan Smialowski /Pool / Reuters

Москве известно о нервозности в Киеве, Европе и США из-за обстановки в зоне специальной военной операции (СВО). Так визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости

«Нам известно, что господин Блинкен прибыл в Киев, нам известно также о той нервозности, которую сейчас испытывают не только в самом Киеве, но и в европейских столицах, в Вашингтоне в связи с продолжающейся специальной военной операцией», — сказал он.

Ранее агентство Reuters cообщило, что Блинкен прибыл с визитом в Киев. Отмечается, что своим визитом госсекретарь намерен выразить солидарность Вашингтона с Украиной. В ходе поездки он надеется «послать серьезный сигнал уверенности украинцам, которые переживают очень трудный момент».

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