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12:51, 15 мая 2024Спорт

Фьюри высказался о результате предстоящего боя с Усиком

Тайсон Фьюри спрогнозировал свою победу в бою с Александром Усиком
Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри. Фото: Ian Walton / AP

Британский боксер Тайсон Фьюри высказался о результате предстоящего боя за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе против украинца Александра Усика. Об этом сообщает Sky Sports.

«Почему я выиграю? Потому что это то, что я делаю. Я побеждаю, побеждаю, побеждаю, несмотря ни на что. Я делал это всегда. Неважно, на дюйм или на милю, я всегда побеждаю», — заявил Фьюри.

Поединок Фьюри и Усика запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Впервые в истории бокса на кону будут стоять сразу четыре титула чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) в тяжелом весе.

Ранее промоутер поединка между британцем и украинцем предупредил о 10-миллионном штрафе для боксера, по вине которого бой снова сорвется. «Если Усик откажется от боя, я устрою встречу Фьюри с Энтони Джошуа. Если Тайсон сольется, то я дам Усику любого боксера, которого он захочет», — заявил Саудовский советник при королевском дворе Турки Аль аш-Шейх.

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      Илья Костин
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