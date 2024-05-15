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19:33, 15 мая 2024Спорт

Гашек оценил чемпионат мира по хоккею без россиян

Гашек о чемпионате мира-2024 по хоккею: здесь никто не скучает по сборной России

Фото: Mike Cassese / Reuters

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек оценил чемпионат мира-2024 по хоккею без россиян. Его слова приводит Pravda.sk.

«Здесь никто не скучает по сборной России. Речь идет о жизнях людей, которые мы должны защищать», — заявил Гашек. Он добавил, что будет рад, когда россияне смогут вернуться, но на данный момент это не обсуждается.

Ранее на турнире не показали российскую команду среди трех самых титулованных национальных команд в истории чемпионатов мира. В видеотрансляции появилась информация только о сборных Канады, Чехии и Швеции. Позднее президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф назвал это ошибкой.

Чемпионат мира-2024 проходит в чешских Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Сборные России и Белоруссии пропускают турнир из-за санкций со стороны IIHF. Кроме того, болельщикам запретили проносить на трибуны любую символику двух стран.

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