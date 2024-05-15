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13:57, 15 мая 2024Интернет и СМИ

Минцифры опровергло розыск людей с помощью ЕБС

Минцифры: розыск людей через ЕБС запрещен

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Минцифры опровергло информацию о планах выявлять нарушителей с помощью Единой биометрической системы (ЕБС).

Данные о том, что власти обсуждают введение автоматических штрафов за переход улицы, курение или распитие алкоголя в неположенных местах, как за нарушение ПДД, появились в Telegram-каналах. Отмечалось, что выявлять нарушителей будет Единая биометрическая система, в которую сейчас передаются данные клиентов банков, а в перспективе — идентификационная информация подавляющего числа мигрантов. Список конкретных проступков отсутствует.

При этом в Минцифры заявили, что ЕБС не связана с городскими системами видеонаблюдения и по закону о биометрии №572 не может использоваться в оперативно-разыскной деятельности.

Там также уточнили, что ЕБС направлена на повышение доступности сервисов: регистрация биометрических данных в системе — исключительно добровольная. Принуждать гражданина использовать ее или отказывать ему в оказании услуг при нежелании сдавать данные — запрещено законом, отметили его представители.

Министерство заявило, что распространяемая в сети информация является недостоверной. Такой вопрос в Минцифры не прорабатывается и не обсуждается.

Информация о том, что власти будут использовать ЕБС для автоматического наложения штрафов, не получила широкого распространения в СМИ. Ряд изданий опубликовали опровержение этих сведений.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Варвара Кошечкина
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