Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:54, 15 мая 2024Россия

Названы кандидаты на посты перешедших в правительство глав регионов России

«Ведомости»: Алиханова на посту губернатора сменит Елиеев или Беспрозванных

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

В скором времени в России будут назначены временно исполняющие обязанности губернаторов, которые перешли на работу в федеральное правительство. Основных кандидатов на их посты назвали собеседники «Ведомостей».

Основными кандидатами на пост главы Кемеровской области, который раньше занимал ставший главой Минэнерго Сергей Цивилев, стал мэр Тюмени Руслан Кухарук и первый замгубернатора — председатель правительства области Илья Середюк. Первый кандидат окончил «школу губернаторов», а второй, по информации источников газеты, сейчас проходит там обучение.

На кресло исполняющего обязанности Калининградской области планируется назначить зампредседателя правительства региона Сергея Елисеева или замминистра промышленности и торговли Алексея Беспрозванных. Один из кандидатов займет пост главы региона, который ранее занимал Антон Алиханов, получивший в новом правительстве кресло главы Минпромторга.

Материалы по теме:
Сенсационная отставка Шойгу, возвышение губернаторов и другие перестановки. Каким станет новое правительство России?
Сенсационная отставка Шойгу, возвышение губернаторов и другие перестановки.Каким станет новое правительство России?
13 мая 2024
«Это касается и избыточной бюрократии, и бумажной волокиты». Белоусов рассказал, что ему не нравится в работе Минобороны
«Это касается и избыточной бюрократии, и бумажной волокиты». Белоусов рассказал, что ему не нравится в работе Минобороны
13 мая 2024
«Человек, который опережает время». Чем займется экономист Белоусов во главе Минобороны России?
«Человек, который опережает время». Чем займется экономист Белоусов во главе Минобороны России?
13 мая 2024

Возглавлять Хабаровский край, по информации издания, будет один из выпускников «школы губернаторов». Кресло достанется либо заместителю генпрокурора, главе управления Генпрокуратуры России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и Сибирском федеральном округе Дмитрию Демешину, либо первому зампреду правительства региона Александру Никитину. Помимо этого, рассматриваются кандидатуры главы Росреестра Олега Скуфинского или бывшего заммэра Хабаровска Дениса Андреева. Ранее возглавлявшего регион Михаил Дегтярева назначили министром спорта России.

В Курской области, чей бывший руководитель Роман Старовойт перешел в правительство на пост главы Минтранса, уже назначили нового главу региона — временно исполняющим обязанности стал первый замглавы региона Алексей Смирнов.

Днем ранее, 14 мая, президент России Владимир Путин утвердил новый состав правительства. В составе нового кабмина сменились пять министров: ранее возглавлявший Хабаровский край Михаил Дегтярев сменил Олега Матыцина на посту главы Минспорта, возглавлявший Калининградскую область Антон Алиханов занял кресло главы Минпромторга вместо Дениса Мантурова, Оксана Лут стала главой Минсельхоза вместо Дмитрия Патрушева, возглавлявший Курскую область Роман Старовойт назначен министром транспорта вместо Виталия Савельева, Сергей Цивилев оставил кресло губернатора Кемеровской области и сменил Николая Шульгинова на посту главы Минэнерго.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Золотые монеты и коллекционные часы. Обыски сразу по нескольким адресам прошли по делу главного кадровика Минобороны

      Подпольную вебкам-студию ликвидировали в российском регионе

      В Москве автомобиль разорвало на части из-за аварии

      Раскрыты доходы арестованного по делу о взятке главного кадровика минобороны

      США закрыли глаза на разногласия и выделили Израилю миллиард долларов на оружие

      В Госдуме заявили о необходимости закона о запрете продажи энергетиков детям

      Кулеба заявил о биении головой об стену ради Patriot для Киева

      Россиян предупредили о бессимптомно протекающем опасном заболевании

      Немецкий генерал назвал решение для Украины

      Названы кандидаты на посты перешедших в правительство глав регионов России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше