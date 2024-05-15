Названы кандидаты на посты перешедших в правительство глав регионов России

«Ведомости»: Алиханова на посту губернатора сменит Елиеев или Беспрозванных

В скором времени в России будут назначены временно исполняющие обязанности губернаторов, которые перешли на работу в федеральное правительство. Основных кандидатов на их посты назвали собеседники «Ведомостей».

Основными кандидатами на пост главы Кемеровской области, который раньше занимал ставший главой Минэнерго Сергей Цивилев, стал мэр Тюмени Руслан Кухарук и первый замгубернатора — председатель правительства области Илья Середюк. Первый кандидат окончил «школу губернаторов», а второй, по информации источников газеты, сейчас проходит там обучение.

На кресло исполняющего обязанности Калининградской области планируется назначить зампредседателя правительства региона Сергея Елисеева или замминистра промышленности и торговли Алексея Беспрозванных. Один из кандидатов займет пост главы региона, который ранее занимал Антон Алиханов, получивший в новом правительстве кресло главы Минпромторга.

Возглавлять Хабаровский край, по информации издания, будет один из выпускников «школы губернаторов». Кресло достанется либо заместителю генпрокурора, главе управления Генпрокуратуры России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и Сибирском федеральном округе Дмитрию Демешину, либо первому зампреду правительства региона Александру Никитину. Помимо этого, рассматриваются кандидатуры главы Росреестра Олега Скуфинского или бывшего заммэра Хабаровска Дениса Андреева. Ранее возглавлявшего регион Михаил Дегтярева назначили министром спорта России.

В Курской области, чей бывший руководитель Роман Старовойт перешел в правительство на пост главы Минтранса, уже назначили нового главу региона — временно исполняющим обязанности стал первый замглавы региона Алексей Смирнов.

Днем ранее, 14 мая, президент России Владимир Путин утвердил новый состав правительства. В составе нового кабмина сменились пять министров: ранее возглавлявший Хабаровский край Михаил Дегтярев сменил Олега Матыцина на посту главы Минспорта, возглавлявший Калининградскую область Антон Алиханов занял кресло главы Минпромторга вместо Дениса Мантурова, Оксана Лут стала главой Минсельхоза вместо Дмитрия Патрушева, возглавлявший Курскую область Роман Старовойт назначен министром транспорта вместо Виталия Савельева, Сергей Цивилев оставил кресло губернатора Кемеровской области и сменил Николая Шульгинова на посту главы Минэнерго.