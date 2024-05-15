Сын Куклачева ответил на вопрос о его возвращении на сцену после инфаркта

Сын Куклачева заявил, что в ближайшее время дрессировщик не сможет выступать

Сын народного артиста РСФСР, основателя московского Театра кошек Юрия Куклачева Дмитрий ответил на вопрос о том, когда дрессировщик сможет вернуться к выступлениями на сцене после пережитого инфаркта. Об этом он сообщил в разговоре с Regions.ru.

Собеседник издания заявил, что говорить о сценической деятельности его отца можно будет ближе к середине июля, а пока Куклачев проходит реабилитацию и в ближайшее время не сможет выступать. Дмитрий также объяснил, почему артист, выйдя на связь после госпитализации, сообщил о скорой встрече с поклонниками в Театре кошек.

«Папа позвал всех на новое шоу в сердцах. Так как он боец, то уже рвется выступать и говорит о возвращении на большую сцену», — поведал Дмитрий Куклачев, призвав фанатов дрессировщика набраться терпения.

12 апреля артисту стало плохо во время концерта «Самый добрый клоун», проходившего в «Вегас Холле». Он перенес обширный инфаркт. Позднее Куклачев сообщил, что во время операции у него случилась остановка сердца.

14 мая дрессировщика выписали из больницы.