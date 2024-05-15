Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:40, 15 мая 2024Культура

Сын Куклачева ответил на вопрос о его возвращении на сцену после инфаркта

Сын Куклачева заявил, что в ближайшее время дрессировщик не сможет выступать
Юрий Куклачев

Юрий Куклачев. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Сын народного артиста РСФСР, основателя московского Театра кошек Юрия Куклачева Дмитрий ответил на вопрос о том, когда дрессировщик сможет вернуться к выступлениями на сцене после пережитого инфаркта. Об этом он сообщил в разговоре с Regions.ru.

Собеседник издания заявил, что говорить о сценической деятельности его отца можно будет ближе к середине июля, а пока Куклачев проходит реабилитацию и в ближайшее время не сможет выступать. Дмитрий также объяснил, почему артист, выйдя на связь после госпитализации, сообщил о скорой встрече с поклонниками в Театре кошек.

«Папа позвал всех на новое шоу в сердцах. Так как он боец, то уже рвется выступать и говорит о возвращении на большую сцену», — поведал Дмитрий Куклачев, призвав фанатов дрессировщика набраться терпения.

12 апреля артисту стало плохо во время концерта «Самый добрый клоун», проходившего в «Вегас Холле». Он перенес обширный инфаркт. Позднее Куклачев сообщил, что во время операции у него случилась остановка сердца.

14 мая дрессировщика выписали из больницы.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      В Словакии совершено покушение на премьер-министра. Он выступает против помощи Украине и критикует Запад

      Украина покинула соглашения стран СНГ о вооруженных и стратегических силах

      Министры обороны России и Белоруссии провели телефонные переговоры

      39-летняя Ольга Серябкина опубликовала видео в мини-юбке

      Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах

      Российского треш-блогера арестовали за оскорбления пенсионерок на видео

      Путин прокомментировал покушение на премьера Словакии

      В США рассказали о гонке танковой защиты в зоне СВО

      Российский футболист забил один из самых быстрых голов в истории

      Тушившие окурки о пятилетнего сына россияне попали под арест

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше