Куклачев впервые вышел на связь после операции на сердце
Народный артист РСФСР, основатель московского Театра кошек, дрессировщик Юрий Куклачев впервые вышел на связь после госпитализации и перенесенной операции на сердце. Артист записал обращение для поклонников, опубликованное телеканалом 360.ru.
Куклачев сообщил, что уже поправился и на данный момент находится в одном из санаториев Подмосковья. Он поблагодарил фанатов за слова поддержки.
«Скоро мы с вами увидимся в Театре кошек, до встречи!» — обратился дрессировщик к зрителям.
Ранее в апреле артисту стало плохо во время концерта «Самый добрый клоун», проходившего в «Вегас Холле». Куклачев перенес обширный инфаркт. Позднее дрессировщик сообщил, что во время хирургического вмешательства у него случилась остановка сердца.
О выписке Куклачева из больницы стало известно 14 мая. Представительница артиста Ольга Кардокене сообщила, что реабилитация займет две-три недели.