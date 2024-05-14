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14:14, 14 мая 2024Культура

Куклачев впервые вышел на связь после операции на сердце

Дрессировщик Куклачев сообщил поклонникам, что поправился

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Народный артист РСФСР, основатель московского Театра кошек, дрессировщик Юрий Куклачев впервые вышел на связь после госпитализации и перенесенной операции на сердце. Артист записал обращение для поклонников, опубликованное телеканалом 360.ru.

Куклачев сообщил, что уже поправился и на данный момент находится в одном из санаториев Подмосковья. Он поблагодарил фанатов за слова поддержки.

«Скоро мы с вами увидимся в Театре кошек, до встречи!» — обратился дрессировщик к зрителям.

Ранее в апреле артисту стало плохо во время концерта «Самый добрый клоун», проходившего в «Вегас Холле». Куклачев перенес обширный инфаркт. Позднее дрессировщик сообщил, что во время хирургического вмешательства у него случилась остановка сердца.

О выписке Куклачева из больницы стало известно 14 мая. Представительница артиста Ольга Кардокене сообщила, что реабилитация займет две-три недели.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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