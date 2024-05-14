Куклачев впервые вышел на связь после операции на сердце

Дрессировщик Куклачев сообщил поклонникам, что поправился

Народный артист РСФСР, основатель московского Театра кошек, дрессировщик Юрий Куклачев впервые вышел на связь после госпитализации и перенесенной операции на сердце. Артист записал обращение для поклонников, опубликованное телеканалом 360.ru.

Куклачев сообщил, что уже поправился и на данный момент находится в одном из санаториев Подмосковья. Он поблагодарил фанатов за слова поддержки.

«Скоро мы с вами увидимся в Театре кошек, до встречи!» — обратился дрессировщик к зрителям.

Ранее в апреле артисту стало плохо во время концерта «Самый добрый клоун», проходившего в «Вегас Холле». Куклачев перенес обширный инфаркт. Позднее дрессировщик сообщил, что во время хирургического вмешательства у него случилась остановка сердца.

О выписке Куклачева из больницы стало известно 14 мая. Представительница артиста Ольга Кардокене сообщила, что реабилитация займет две-три недели.