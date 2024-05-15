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06:05, 15 мая 2024Россия

Раскрыты траты родителей школьников на последний звонок

Костюм на последний звонок обойдется в 10 тысяч рублей

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Спрос на услуги бьюти-мастеров, а также продажи костюмов и вечерних платьев выросли более чем на 20 процентов к последнему звонку в сравнении с прошлым годом, выяснили аналитики «Авито Товаров» и «Авито Услуг». С результатами исследования трат выпускников к окончанию школы ознакомилась «Лента.ру».

Траты выпускниц к последнему звонку

Специалисты установили, что некоторые одиннадцатиклассницы предпочитают более классический образ с форменным платьем и белым фартуком в стиле СССР — найти такие на платформе можно от 1 500 рублей. Если говорить о нарядных платьях, то их продажи на «Авито» в апреле выросли на 20 процентов по сравнению с 2023 года. Средняя цена — 4 700 рублей.

По данным исследования, на выбор платьев на последний звонок влияют модные тенденции весны-лета 2024. Так, в этом году актуальны воздушные ткани, металлик, перья и цветочный принт. Что касается фасонов, то в фаворитах приталенные и корсетные модели, пышные юбки и рукава, открытые плечи и спины.

Продажи женских туфель с прошлого года почти не изменились, в среднем их покупали за 2 400 рублей. А вот аксессуары стали покупать на 45 процентов чаще. Набор аксессуаров — ленты, банты для прически и колокольчики — в среднем обойдется в 650 рублей

аналитики «Авито Товаров» и «Авито Услуг»

Траты выпускников к последнему звонку

Также аналитики отметили, что в этом году парни не отстают от девушек, а где-то даже опережают — продажи мужских аксессуаров и одежды выросли заметнее. Так, мужские костюмы в апреле этого года покупали на 22 процента чаще, чем год назад. В тренде клетка и необычные цвета: темно-зеленый, бордовый, бежевый. В среднем костюм можно приобрести на платформе за 3 500 рублей.

Покупка пиджака и брюк по отдельности, по данным исследования, обычно выходит дороже. Средняя цена на платформе за каждую вещь — 4 000 и 3 100 рублей соответственно. При этом продажи брюк выросли на 19 процентов, а пиджаков — на 13 процентов. Рубашки стали покупать на 27 процентов чаще. Средняя цена — 2 000 рублей. На последний звонок обычно выбирают варианты классического кроя белого цвета.

Продажи мужских туфель, как и женских, практически не изменились с прошлого года. Средняя стоимость одной такой пары обуви на платформе — 3 200 рублей. Что касается мужских аксессуаров, то, если смотреть на продажи, в этом сезоне в моде галстуки: их продажи выросли более чем в два раза, в то время как продажи бабочек — на 19 процентов. В среднем такой аксессуар обходится в 1 400 рублей.

Таким образом, набор из платья, туфель и ленты в этом году обойдется родителям в среднем в 7 700 рублей. А комплект из костюма, рубашки, мужских туфель и галстука или бабочки будет стоить дороже — примерно 10 000 рублей

аналитики «Авито Товаров» и «Авито Услуг»

Траты на бьюти-мастеров к последнему звонку

Кроме того, аналитики выяснили, что школьницы активно бронируют парикмахеров и стилистов по волосам. Спрос на их услуги вырос на 14 процентов по сравнению с прошлой весной.

Также выпускницы все чаще делают выбор в пользу макияжа под индивидуальный образ от частных бьюти-мастеров на заказ. Спрос увеличился на 26 процентов.

В среднем стоимость полноценного бьюти-образа от специалистов начинается от 1 500 рублей и может меняться в зависимости от сложности идеи

аналитики «Авито Товаров» и «Авито Услуг»

Траты на водителей к последнему звонку

Помимо визажистов, по данным исследования, в период последних звонков особой популярностью пользуются водители, специализирующиеся на пассажирских перевозках. Весной этого года спрос на услуги водителей вырос на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость перевозок в автобусах или микроавтобусах начинается от 1000 рублей в час.

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В 2024 году Минпросвещения рекомендовало российским школам устроить последние звонки 24 и 25 мая — эти дни выпадают на пятницу и субботу. При этом каждое учебное заведение самостоятельно выберет конкретную дату празднования.

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