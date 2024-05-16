Медведев отреагировал на визит Зеленского в Харьков фото с подвешенным Муссолини

Медведев назвал поездку Зеленского в Харьков прощальным визитом

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на поездку президента Украины Владимира Зеленского в Харьков, назвав ее прощальным визитом. Об этом политик написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сильный ход. Прощальный визит. Монетку кинул в воду? Или так хочет?», — задался вопросом политик, сопроводив пост фотографией с подвешенным за ноги телом итальянского фашистского диктатора Бенито Муссолини после расстрела в 1945 году.

Ранее стало известно, что 16 мая Зеленский прибыл в Харьков, где провел заседание с украинскими генералами.