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17:46, 16 мая 2024Россия

Медведев отреагировал на визит Зеленского в Харьков фото с подвешенным Муссолини

Медведев назвал поездку Зеленского в Харьков прощальным визитом
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на поездку президента Украины Владимира Зеленского в Харьков, назвав ее прощальным визитом. Об этом политик написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сильный ход. Прощальный визит. Монетку кинул в воду? Или так хочет?», — задался вопросом политик, сопроводив пост фотографией с подвешенным за ноги телом итальянского фашистского диктатора Бенито Муссолини после расстрела в 1945 году.

Ранее стало известно, что 16 мая Зеленский прибыл в Харьков, где провел заседание с украинскими генералами.

ЖЗЛ
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