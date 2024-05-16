Названы последствия продвижения ВС России под Харьковом для Зеленского

Al Jazeera: наступление ВС России под Харьковом может привести к поражению Киева

Наступление российских военных под Харьковом может привести к поражению Киева, а президенту Украины Владимиру Зеленскому придется подписывать мирное соглашение на условиях Москвы. Об этом пишет Al Jazeera.

В издании уверены, что Киев допустил серьезную ошибку, атаковав приграничные районы России ракетами и беспилотниками. Эти действия подтолкнули Москву начать контрнаступление, чтобы защитить Белгород.

Наступление России, считают в Al Jazeera, стало началом решающей битвы, в ходе которой будет перейден Рубикон украинского конфликта. Превосходство российских сил, которое неоднократно признавали и на Украине, позволит ВС РФ прорвать украинскую оборону.

Ранее бывший командир батальона «Айдар» (признан в России террористическим и запрещен) Евгений Дикий назвал провалом командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) наступление российских сил на Волчанск. По его словам, руководство фактически признало этот провал.