Помощники Байдена начали волноваться за его состояние еще по одной причине

Politico: помощники Байдена обеспокоены его психологическим состоянием

Помощники президента США Джо Байдена обеспокоены тем, что суд над его сыном Хантером Байденом влияет на психологическое состояние американского лидера. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Байден беспокоится о Хантере каждый божий день, с момента, когда он просыпается, до момента, когда он засыпает. Суд над его сыном может серьезно повлиять на самого президента, скорее психологически, чем политически», — передает издание.

Американскому лидеру вскоре придется наблюдать, как присяжные в его родном штате решат, виновен ли его сын в совершении уголовного преступления по обвинению в хранении огнестрельного оружия. Для Белого дома сценарий уголовного процесса над Хантером Байденом является беспрецедентным событием в американской политической истории, с которым они надеялись «никогда не столкнуться».

14 марта сообщалось, что дело Хантера Байдена может помешать предвыборной кампании его отца. Его адвокаты с тех пор добиваются прекращения дела, утверждая, что прокуроры подчинились политическому давлению из-за республиканцев.