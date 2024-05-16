В WhatsApp появится функция скрытия групповых чатов

В мессенджере WhatsApp появится новая функция, которая позволит пользователям скрывать групповые чаты. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

«Владельцы сообществ не смогут изменить эту настройку видимости, как только группа будет скрыта, что позволит защитить конфиденциальность всех участников чата», — говорится в материале.

Эксперты отметили, что администраторы сообщества будут иметь возможность найти и удалить группу только из списка сообществ. «Эта функция также предотвратит несанкционированные запросы на присоединение к скрытому групповому чату», — подчеркивается в статье.

Функция скрытия групповых чатов находится в стадии разработки. По словам специалистов, опция будет доступна в будущем обновлении приложения.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появится новая функция, связанная со съемкой фото и видео в приложении. При создании фото пользователи смогут менять масштаб съемки.