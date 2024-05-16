Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:12, 16 мая 2024Интернет и СМИ

В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится функция скрытия групповых чатов

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В мессенджере WhatsApp появится новая функция, которая позволит пользователям скрывать групповые чаты. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

«Владельцы сообществ не смогут изменить эту настройку видимости, как только группа будет скрыта, что позволит защитить конфиденциальность всех участников чата», — говорится в материале.

Эксперты отметили, что администраторы сообщества будут иметь возможность найти и удалить группу только из списка сообществ. «Эта функция также предотвратит несанкционированные запросы на присоединение к скрытому групповому чату», — подчеркивается в статье.

Функция скрытия групповых чатов находится в стадии разработки. По словам специалистов, опция будет доступна в будущем обновлении приложения.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появится новая функция, связанная со съемкой фото и видео в приложении. При создании фото пользователи смогут менять масштаб съемки.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      В Черном море обнаружили 11 направлявшихся к Крыму морских дронов ВМС Украины

      Московский пенсионер поверил лжеброкерам и лишился квартиры

      Еще четырех фигурантов дела о теракте в «Крокусе» оставили под арестом

      Учительнице подарили скидку на кремацию на профессиональный праздник

      Беременных женщин предостерегли от чрезмерного приема популярного витамина

      В США заявили о достижении Россией цели на Украине

      Одного из хирургов клиники Хайдарова отправили под домашний арест

      Стали известны новые подробности о расследовании дела о теракте в «Крокусе»

      Александр Емельяненко прошел курс реабилитации в Ингушетии

      Потолок школы в российском городе рухнул и чуть не придавил ученицу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше