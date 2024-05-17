Хоккеист-чемпион ответил заявившему о нежелании команд играть с Россией Гашеку

Хоккеист Терещенко о словах Гашека о России: шайбой часто в голову прилетало

Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко ответил олимпийскому чемпиону, двукратному обладателю Кубка Стэнли Доминику Гашеку, который заявил, что команды не захотели бы играть со сборной России на чемпионате мира. Его слова приводит «Советский спорт».

Терещенко раскритиковал чешского спортсмена. «Шайбой очень часто в голову прилетало, пока в воротах играл. Видимо, в голове уже ничего не осталось, что тут еще сказать», — заявил он.

15 мая Гашек оценил чемпионат мира-2024 по хоккею без россиян. Он заявил, что никто не скучает по сборной России.

Чемпионат мира-2024 проходит в чешских Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Сборные России и Белоруссии пропускают турнир из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея. Кроме того, болельщикам запретили проносить на трибуны любую символику двух стран.