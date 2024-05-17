Российские бойцы захватили робота THeMIS в зоне СВО

Российские бойцы захватили роботизированную платформу THeMIS в зоне СВО

Российские военные захватили переданную Киеву роботизированную платформу THeMIS Cargo в зоне проведения специальной военной операции (СВО). О захвате трофея сообщил Telegram-канал «Два майора».

Канал показал фотографии посеченного осколками трофея. Судя по снимкам, в руки бойцов попала грузовая версия гусеничной машины, которую разработала эстонская компания Milrem Robotics.

Грузовой робот THeMIS Cargo предназначен для перевозки снаряжения, которое военные обычно несут на себе. Модульная грузовая платформа позволяет перевозить до 750 килограммов груза. Машина получила дизель-электрическую силовую установку, которая позволяет роботу развивать скорость до 20 километров в час. THeMIS Cargo может проработать 15 часов в гибридном режиме.

В марте появилось видео, демонстрирующее поражение платформы THeMIS в зоне СВО. Наземную платформу, которую используют для эвакуации, уничтожили ударом FPV-дрона с противотанковой гранатой.

В феврале стало известно, что Центр анализа стратегий и технологий увеличил до двух миллионов рублей награду за захват в зоне СВО исправного робота THeMIS.