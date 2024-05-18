Главный тренер «Колорадо» ответил на вопрос о будущем отстраненного Ничушкина

Тренер «Колорадо» Беднар заявил, что Ничушкину необходимо разобраться в ситуации

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар ответил на вопрос о будущем отстраненного российского хоккеиста клуба Валерия Ничушкина. Его слова приводит Denver Sports.

«Вы ненавидите эту неопределенность, потому что она усложняет планирование. Мы надеемся на какие-либо ответы, чтобы начать строить команду на следующий сезон», — заявил Беднар. Тренер добавил, что необходимо разобраться в ситуации.

14 мая Национальная хоккейная лига (НХЛ) отстранила Ничушкина на полгода, переведя его на третий этап помощи игрокам. В этот период спортсмен не будет получать заработную плату. В январе 2024-го россиянин уже участвовал в программе помощи, которая направлена на лечение алкогольной или наркотической зависимости, решение проблем с азартными играми или психическим здоровьем.

В текущем плей-офф 29-летний российский форвард провел восемь матчей, в которых забросил девять шайб и сделал одну результативную передачу. Ничушкин делит с Заком Хайманом первое место по голам в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, однако его удалили из списка в приложении лиги.