Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо М
Сегодня
14:00 (Мск)
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|29-й тур
Локомотив М
Сегодня
16:30 (Мск)
Факел
МИР Российская Премьер-лига|29-й тур
Сочи
Сегодня
19:00 (Мск)
Краснодар
МИР Российская Премьер-лига|29-й тур
Лечче
Сегодня
19:00 (Мск)
Аталанта
Италия - Серия А|37-й тур
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
03:00 (Мск)
Ванкувер Кэнакс
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 6-й матч
13:02, 18 мая 2024Спорт

Главный тренер «Колорадо» ответил на вопрос о будущем отстраненного Ничушкина

Тренер «Колорадо» Беднар заявил, что Ничушкину необходимо разобраться в ситуации
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин. Фото: Sergei Belski / USA TODAY Sports / Reuters

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар ответил на вопрос о будущем отстраненного российского хоккеиста клуба Валерия Ничушкина. Его слова приводит Denver Sports.

«Вы ненавидите эту неопределенность, потому что она усложняет планирование. Мы надеемся на какие-либо ответы, чтобы начать строить команду на следующий сезон», — заявил Беднар. Тренер добавил, что необходимо разобраться в ситуации.

14 мая Национальная хоккейная лига (НХЛ) отстранила Ничушкина на полгода, переведя его на третий этап помощи игрокам. В этот период спортсмен не будет получать заработную плату. В январе 2024-го россиянин уже участвовал в программе помощи, которая направлена на лечение алкогольной или наркотической зависимости, решение проблем с азартными играми или психическим здоровьем.

В текущем плей-офф 29-летний российский форвард провел восемь матчей, в которых забросил девять шайб и сделал одну результативную передачу. Ничушкин делит с Заком Хайманом первое место по голам в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, однако его удалили из списка в приложении лиги.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      В Италии обнаружили могилу воевавшего за «Правый сектор» наемника. Что о нем известно?

      Вассерман назвал рецепт победы над Украиной

      Петербургский суд арестовал российские активы Deutsche Bank

      В Киеве не нашлось желающих обновить данные для мобилизации

      Главный тренер «Колорадо» ответил на вопрос о будущем отстраненного Ничушкина

      Индия и Пакистан призвали граждан быть осторожными после беспорядков в Бишкеке

      Такер Карлсон назвал абсурдным заявление о Путине

      В Новороссийске восстановили нарушенное из-за пожара энергоснабжение

      В США назвали имя теневого кардинала Украины

      Худрука РАМТ Бородина экстренно госпитализировали в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше