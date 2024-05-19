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06:08, 19 мая 2024Спорт

Фьюри связал победу Усика с конфликтом на Украине

Фьюри связал победу Усика по очкам с конфликтом на Украине

Фото: Andrew Couldridge / Reuter

Судьи присудили победу украинцу Александру Усику, потому что в его стране идут военные действия, заявил британский боксер Тайсон Фьюри после своего поражения в титульном поединке. Его слова передает Daily Mail.

«Я считаю, что мы оба показали хороший бой — это лучшее, что мы могли сделать. И, вы знаете, его страна находится в состоянии войны. Люди встают на сторону страны, находящейся в состоянии войны», — сказал он.

В ночь на 19 мая Усик одержал победу по очкам над Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе в Саудовской Аравии.

Поединок прошел в Эр-Рияде и продлился все 12 раундов. Он завершился победой Усика раздельным судейским решением — 115-112, 113-114, 114-113. Это первое поражение Фьюри в профессиональной карьере при 34 победах и 1 ничьей. Усик победил в 22-м бою на профессиональном ринге и остается непобежденным.

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      Сергей Грехов
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