В России отреагировали на гибель президента Ирана в авиакатастрофе

Депутат Чепа назвал погибшего президента Ирана Раиси большим другом России

Погибший в авиакатастрофе президент Ирана Эбрахим Раиси был большим другом для России и многое делал для укрепления отношений между странами, утверждает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он выразил соболезнования в связи со смертью политика.

«В первую очередь хочется выразить соболезнования всему иранскому народу, близким Ирана, хранит Аллах память о нем. Мы готовы подставить свое плечо и в радости, и в горе. К сожалению, это большая утрата не только для иранского народа, но и для всего прогрессивного человечества», — сказал депутат.

Эбрахим Раиси был большим другом. Он много делал для укрепления отношений между нашими странами. Благодаря его позиции укреплялись и наши межпарламентские связи, бизнес-проекты, были большие перспективы. Очень хотелось бы, чтобы, несмотря на это горе, все это продолжилось. В такое время, прежде всего, надо скорбеть по произошедшему Алексей Чепа депутат Госдумы

По мнению парламентария, президент Ирана ушел из жизни в очень сложный период на Ближнем Востоке. Чепа полагает, что из-за этого возможна дестабилизация ситуации в регионе.

«Я очень верю, что иранский народ найдет в себе силы в ближайшее время. Сейчас временно исполняющий обязанности уже принял бразды правления. Нужно будет провести назначения, выборы в ближайшее время. (…) Давайте подождем со всякими большими выводами и предложениями, будем больше вспоминать о человеке, будем помнить о нем самое хорошее, пожелаем добра и спокойствия иранскому народу», — сказал он.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Ирана Эбрахима Раиси. «Как настоящий друг России он внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между нашими странами, прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнерства», — говорится в заявлении на сайте Кремля.

Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель главы Исламской Республики Эбрахима Раиси. Вертолет, на котором глава государства и несколько высокопоставленных чиновников возвращались в страну после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, рухнул на северо-западе Ирана вечером 19 мая. Спасательная операция длилась всю ночь, утром были обнаружены обломки машины. Все, кто находился на борту, погибли.

Правительство страны заявило, что не допустит сбоев в управлении страной в связи со случившимся. Сейчас временно исполняющим обязанности президента страны назначен вице-премьер Мохаммад Мохбер. Внеочередные выборы главы государства должны пройти в течение 50 дней.