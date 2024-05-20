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12:02, 20 мая 2024Спорт

Гвардиола эмоционально ответил на вопрос о Клоппе

Гвардиола заявил, что будет скучать по Клоппу после его ухода из «Ливерпуля»

Фото: Imago / Andrew Yates / Globallookpress

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола эмоционально ответил на вопрос об уходе Юргена Клоппа из «Ливерпуля». Фрагмент пресс-конференции опубликован на YouTube-канале HaytersTV.

«Я буду очень по нему скучать. Юрген Клопп был действительно важной частью моей жизни. Он вывел меня на новый уровень как тренера. Мы невероятно уважаем друг друга», — заявил Гвардиола. Специалист предположил, что Клопп, которого он назвал своим самым большим соперником в карьере, еще вернется.

26 января Клопп объявил о решении покинуть «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона. Он заявил, что у него кончаются силы. При этом позднее сообщалось, что немецкий тренер готов отказаться от паузы в карьере.

Клопп возглавил «Ливерпуль» в 2015 году. Под его руководством команда стала чемпионом Англии, выиграла Кубок и Суперкубок страны, Кубок лиги, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

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