Гвардиола эмоционально ответил на вопрос о Клоппе

Гвардиола заявил, что будет скучать по Клоппу после его ухода из «Ливерпуля»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола эмоционально ответил на вопрос об уходе Юргена Клоппа из «Ливерпуля». Фрагмент пресс-конференции опубликован на YouTube-канале HaytersTV.

«Я буду очень по нему скучать. Юрген Клопп был действительно важной частью моей жизни. Он вывел меня на новый уровень как тренера. Мы невероятно уважаем друг друга», — заявил Гвардиола. Специалист предположил, что Клопп, которого он назвал своим самым большим соперником в карьере, еще вернется.

26 января Клопп объявил о решении покинуть «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона. Он заявил, что у него кончаются силы. При этом позднее сообщалось, что немецкий тренер готов отказаться от паузы в карьере.

Клопп возглавил «Ливерпуль» в 2015 году. Под его руководством команда стала чемпионом Англии, выиграла Кубок и Суперкубок страны, Кубок лиги, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.