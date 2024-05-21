Антонов назвал лицемерными оценки США действий МУС в отношении России и Израиля

Антонов уличил США в лицемерии из-за оценок решений МУС по РФ и Израилю

Оценки США действий МУС в отношении России и Израиля — образец двойных стандартов и лицемерия. Об этом рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Это очередной образчик двойных стандартов и парада американского лицемерия. Власти США отрицают легитимность МУС и запугивают санкциями эту структуру, когда речь заходит об интересах самого Вашингтона и его союзников», — отметил он.

Посол подчеркнул, что «ни у кого в мире не должно оставаться иллюзий насчет кощунственной политики Соединенных Штатов, эксплуатирующих правозащитную проблематику сведения счетов с неугодными государствами».

Ранее официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что МУС имеет право преследовать Россию, но не должен поступать таким же образом в отношении Израиля.

Напомним, 20 мая прокурор МУС Карим Хан запросил выдачу ордера на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху, а также министра обороны страны Йоава Галанта.

При этом во Франции заявили о поддержке МУС, чей главный прокурор Карим Хан будет добиваться ордеров на арест израильских политиков.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посетовала на то, что реакция Штатов на обвинения Международного уголовного суда в отношении Израиля напоминает поведение ужалившего самого себя скорпиона.

