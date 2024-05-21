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16:09, 21 мая 2024Экономика

В России резко подорожал один вид мебели

Эксперт Гудова: мебель для кухни в России подорожала на 10 %
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: R Architecture / Unsplash

За первые четыре месяца 2024 года в России резко подорожала мебель для кухни — она выросла в цене на 10 процентов по сравнению с таким же периодом в 2023-м. Такие данные приводит руководитель департамента развития каналов продаж «Кухонный Двор» Карина Гудова в беседе с «Газетой.ru».

По словам эксперта, рост стоимости связан не только с подорожанием материалов, но и с переходом на продукцию из дружественных стран — доставка таких товаров дольше и дороже. Гудова добавила, что в начале 2024 года интерес россиян к кухням был на уровне аналогичного периода прошлого года, но на фоне его небольшого снижения во второй половине 2023-го сейчас отмечается прирост на 12 процентов.

Специалистка допускает, что во второй половине 2024-го цены на кухни могут вырасти на 5-7 процентов. На себестоимость такой мебели могут дополнительно влиять повышение зарплат сотрудников на фоне беспрецедентно низкой безработицы и высокие ставки по кредитам для предприятий.

Ранее россияне бросились скупать стулья с пиками и пенисами после интервью Павла Дурова американскому журналисту Такеру Карлсону.

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      Нина Ташевская
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