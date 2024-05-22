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09:02, 22 мая 2024Путешествия

Летевший в Новый Уренгой пассажирский самолет экстренно сел в другом городе

Летевший из Уфы пассажирский самолет экстренно сел из-за отказа автоматики

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летевший из Уфы в Новый Уренгой пассажирский самолет авиакомпании «Ямал» экстренно сел в другом городе из-за отказа автоматики. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

Уточняется, что инцидент с Sukhoi Superjet произошел утром 22 мая. Капитан воздушного судна решил посадить самолет на запасном аэродроме в Тюмени. Никто из пассажиров в ходе случившегося не пострадал. Посадка прошла успешно.

Начата проверка по факту случившегося.

Ранее летевший в Красноярск самолет экстренно сменил курс и сел в другом городе из-за больного пассажира на борту. Инцидент случился с летевшим из Хабаровска в Красноярск Boeing 737–800 в субботу, 18 мая. Командир воздушного судна сообщил, что у 35-летнего мужчины случился сердечный приступ и он потерял сознание.

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      Марк Успенский
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