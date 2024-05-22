Трамп обвинил Байдена в психической непригодности к управлению Белым домом

Трамп призвал сместить Байдена после сообщений о планах ФБР применить оружие

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил действующего главу государства Джо Байдена в психической непригодности к управлению Белым домом и призвал сместить его с должности. Слова американского экс-президента приводит Newsweek.

«Теперь мы точно знаем, что Джо Байден представляет серьезную угрозу для демократии. Он психически непригоден занимать офис [президента США] в соответствии с 25-й поправкой к конституции», — заявил Трамп.

Кандидат в президенты от Республиканской партии США сделал это заявление после сообщений о том, что агенты Федерального бюро расследований (ФБР), совершившие рейд на резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго в августе 2022 года, имели при себе огнестрельное оружие и им было разрешено применить его.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин рассказала, что агенты ФБР планировали избавиться от Трампа.