ВСУ получили снаряды от США

Reuters: ВСУ под Харьковом получили снаряды от США

Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Харьковом получили артиллерийские снаряды от США. Об этом солдаты ВСУ рассказали изданию Reuters.

По словам переброшенных из Бахмута военнослужащих, в Харьковской области намного «горячее», но с появлением снарядов появилась и возможность сражаться.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране впервые за годы войны хватает артиллерийских снарядов.

До этого военные чиновники в Киеве призвали украинцев готовиться к территориальным потерям. По их мнению, у Украины нет долгосрочной военной стратегии для противостояния с Россией.

