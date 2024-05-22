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12:45, 22 мая 2024Бывший СССР

ВСУ получили снаряды от США

Reuters: ВСУ под Харьковом получили снаряды от США

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Харьковом получили артиллерийские снаряды от США. Об этом солдаты ВСУ рассказали изданию Reuters.

По словам переброшенных из Бахмута военнослужащих, в Харьковской области намного «горячее», но с появлением снарядов появилась и возможность сражаться.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране впервые за годы войны хватает артиллерийских снарядов.

До этого военные чиновники в Киеве призвали украинцев готовиться к территориальным потерям. По их мнению, у Украины нет долгосрочной военной стратегии для противостояния с Россией.

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      Илья Таксюр
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