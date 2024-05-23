Появились кадры предположительного момента взрыва беспилотника над Татарстаном

Опубликованы кадры предположительного момента взрыва БПЛА над Нижнекамском

В сети появились кадры момента взрыва беспилотника над Нижнекамском в Татарстане. Его публикует Telegram-канал Mash Iptash.

На кадрах слышны несколько звуков взрыва. Они были настолько сильными, что у большого числа автомобилей сработали сирены.

Днем в четверг, 22 мая, Татарстан атаковали беспилотники. Как минимум один дрон сбили в Елабуге, жители также сообщали об упавшем беспилотнике в Нижнекамске, где эвакуировали работников некоторых предприятий и прозвучал сигнал тревоги.

Беспилотники впервые с начала спецоперации атаковали Татарстан в начале апреля. Как стало известно позднее, один из трех участвовавших в атаке дронов-камикадзе мог быть переделанным под беспилотник А-22 «Летучая лисица». В результате атаки, по последним данным, травмы получили 14 человек.