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14:27, 23 мая 2024Россия

Появились кадры предположительного момента взрыва беспилотника над Татарстаном

Опубликованы кадры предположительного момента взрыва БПЛА над Нижнекамском

В сети появились кадры момента взрыва беспилотника над Нижнекамском в Татарстане. Его публикует Telegram-канал Mash Iptash.

На кадрах слышны несколько звуков взрыва. Они были настолько сильными, что у большого числа автомобилей сработали сирены.

Днем в четверг, 22 мая, Татарстан атаковали беспилотники. Как минимум один дрон сбили в Елабуге, жители также сообщали об упавшем беспилотнике в Нижнекамске, где эвакуировали работников некоторых предприятий и прозвучал сигнал тревоги.

Беспилотники впервые с начала спецоперации атаковали Татарстан в начале апреля. Как стало известно позднее, один из трех участвовавших в атаке дронов-камикадзе мог быть переделанным под беспилотник А-22 «Летучая лисица». В результате атаки, по последним данным, травмы получили 14 человек.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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