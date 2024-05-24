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15:55, 24 мая 2024Спорт

Хоккеист сборной России высказался о пропуске чемпионата мира

Хоккеист сборной России Нестеров рассказал, что ему обидно из-за недопуска на ЧМ

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Хоккеист сборной России Никита Нестеров высказался о пропуске чемпионата мира-2024. Его слова приводит «КП Спорт».

«Обидно, конечно, что нас не допускают. Но я не могу ничего решить. В данный момент чемпионат мира не смотрю и даже не знаю, кто из группы вышел», — рассказал игрок. Нестеров отметил, что хотел бы принимать участие в ЧМ.

Ранее стали известны полуфиналисты мирового первенства. В борьбе за выход в финал сборная Чехии встретится с командой Швеции, а Канада сыграет со Швейцарией.

ЧМ-2024 проходит в чешских Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Сборные России и Белоруссии пропускают турнир из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея. Кроме того, болельщикам запретили проносить на трибуны любую символику двух стран.

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      Дарья Коршунова
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