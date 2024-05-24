Хоккеист сборной России высказался о пропуске чемпионата мира

Хоккеист сборной России Нестеров рассказал, что ему обидно из-за недопуска на ЧМ

Хоккеист сборной России Никита Нестеров высказался о пропуске чемпионата мира-2024. Его слова приводит «КП Спорт».

«Обидно, конечно, что нас не допускают. Но я не могу ничего решить. В данный момент чемпионат мира не смотрю и даже не знаю, кто из группы вышел», — рассказал игрок. Нестеров отметил, что хотел бы принимать участие в ЧМ.

Ранее стали известны полуфиналисты мирового первенства. В борьбе за выход в финал сборная Чехии встретится с командой Швеции, а Канада сыграет со Швейцарией.

ЧМ-2024 проходит в чешских Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Сборные России и Белоруссии пропускают турнир из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея. Кроме того, болельщикам запретили проносить на трибуны любую символику двух стран.