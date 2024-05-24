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08:59, 24 мая 2024Россия

«Им прямо под ноги прилет был». В результате ракетной атаки ВСУ на Крым погибли двое строителей. Они шли домой с работы

Погибшими при атаке ВСУ на Крым оказались строителями, которые шли домой

Кадр: Telegram-канал IZ.RU

В ночь на пятницу, 24 мая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли ракетами Крым. В результате атаки на полуостров погибли двое случайных прохожих. Ими оказались строители, которые возвращались домой после работы.

Местный житель Николай Удовиченко рассказал, что во время ракетного удара находился дома. Однако после того, как услышал хлопок, вышел на улицу. Там он увидел поврежденные окна и заборы, а также воронку.

На месте происшествия мужчина заметил двух человек, которые, вероятно, уже были мертвы.

Они неподалеку здесь жили. Они просто мимо шли домой со стройки, строителями были. Со стройки шли домой, и так сложились обстоятельства — им прямо под ноги прилет был

Николай Удовиченкожитель Крыма

По словам корреспондента «Известий» Николая Аксенова, фрагменты упавшей ракеты долго пытались извлечь из-под хозяйственной постройки в маленьком проулке. Там ощущался запах пороха.

Кадр: Telegram-канал IZ.RU

ВСУ выпустили по Крыму 16 ракет

В ночь на 24 мая украинские войска выпустили по Крыму минимум 16 ракет, сообщает Mash.

По информации авторов канала, часть ракет была выпущена из Одесской области. Кроме того, по полуострову пытались ударить четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые двигались из поселка Чаплынки Херсонской области.

В момент атаки, предварительным данным, над Черным морем кружил американский разведывательный беспилотник MQ-8 Reaper.

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При этом в Министерсве обороны сообщали, что над Крымом сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS. В сторону Крыма, помимо этого, также направлялись три безэкипажных катера Военно-морских сил Украины — их в черном море уничтожила морская авиация.

Депутат Государственной Думы от Крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев отреагировал на атаку ВСУ на Крым. Он назвал украинские войска фашистами.

МИД России обвинил Украину в росте ударов ВСУ по гражданским объектам

21 мая посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что украинская армия стала чаще наносить удары по гражданским объектам в российских прифронтовых регионах.

По его словам, за последнюю неделю украинские военные ежедневно выпускали более 300 боеприпасов по мирным территориям. Мирошник уточнил, что ВСУ обстреливали общественный и частный транспорт, перевозивший гражданских, медицинские учреждения, жилые дома и объекты инфраструктуры.

Для нанесения ударов ВСУ массово применялось вооружение иностранного производства: реактивные снаряды РСЗО чешского, турецкого, американского производства, боеприпасы, используемые как сбросы для БПЛА, производства государств Европейского Союза. Для атак на Крым были применены американские дальнобойные ракеты ATACMS

Родион Мирошникпосол по особым поручениям МИД России

От атак ВСУ, по информации Мирошника, за прошедшую неделю пострадали 135 мирных жителей. 20 из них, в том числе одного ребенка, спасти не удалось.

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      Варвара Кошечкина
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