Латвийских хоккеистов ограбили на чемпионате мира в Чехии

У латвийских хоккеистов из отеля украли 70 евро и зарядку во время ЧМ в Чехии

Хоккеистов сборной Латвии ограбили во время чемпионата мира в Чехии. Об этом сообщает Sport.cz.

В общей сложности из трех номеров отеля в Остраве было украдено 70 евро и одно зарядное устройство. «Сложно найти слова, чтобы объяснить, ведь более двух лет мы всей командой организаторов готовили чемпионат в мельчайших деталях и провозглашали, что обеспечение безопасности — наш приоритет», — заявила председатель оргкомитета ЧМ Ирена Шашкова. Инцидент расследует полиция, игрокам принесли извинения.

Сборная Латвии заняла пятое место в группе В и не вышла в плей-офф чемпионата мира. Ранее стали известны полуфиналисты турнира: сборная Чехии встретится с командой Швеции, также между собой сыграют Канада и Швейцария.

ЧМ-2024 проходит в чешских Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Сборные России и Белоруссии пропускают турнир из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея. Кроме того, болельщикам запретили проносить на трибуны любую символику двух стран.