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18:52, 24 мая 2024Из жизни

Найден череп жившего миллион лет назад предка «человека-дракона»

В Китае найден череп предка архаичного «человека-дракона»
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Knut Schulz / Globallookpress.com

В Китае найден череп предполагаемого предка «человека-дракона» и Homo sapiens, жившего миллион лет назад. Об этом сообщает Popular Mechanics.

Команда исследователей реконструировала один из трех черепов, обнаруженных в районе Юньян в Центральном Китае. Раньше ученые относили эти находки к «юньсянскому человеку» (Yunxian Man) — одному из предполагаемых видов вымерших человекообразных обезьян. Однако результаты их исследования, опубликованного на биологическом сервере bioRxiv, выявили возможную связь между этим черепом и другой линией архаичных людей — предков omo sapiens.

Используемые учеными новые технологи показали, что окаменелость «юньсянского человека» возрастом миллион лет относится к более ранней ветке «человека-дракона» (Homo longi). Этот вид был идентифицирован по черепу, раскопанному в китайском городе Харбине.

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Ученые также предположили, что существо, которому принадлежала изученная кость, связано и с денисовцами — другим подвидом людей. Денисовский человек известен науке благодаря двум окаменелостям: фрагменту из Денисовой пещеры Алтайского края России и нижней челюсти с Тибетского плато.

Для более глубокого понимания эволюции человека ученые давно изучают род Homo. Некоторые исследователи предполагают, что со временем он разошелся на несколько линий. Они пытаются найти последнего общего предка линии «человека разумного» (Homo sapiens) и «человека-дракона» (Homo longi). Теперь авторы исследования предполагают, что им был «юньсянский человек».

Ранее сообщалось, что в США шахтеры случайно нашли 20 уникальных костей доисторического животного. Они обнаружили бивни мамонта.

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      Юлия Юткина
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