Пентагон заказал комплекты для авиабомб JDAM у компании Boeing

Boeing получила от Пентагона заказ на поставки комплектов для авиабомб JDAM

Пентагон заказал у компании Boeing поставки комплектов планирования и коррекции авиабомб JDAM, сообщили в Минобороны США.

Boeing будет производить поставки JDAM c лазерной системой наведения, говорится в публикации. Контракт стоимостью свыше семи миллиардов долларов не подразумевает ограничений во времени и количестве поставляемой продукции.

Ранее в сотнях самолетов Boeing обнаружили неисправность, способную привести к взрыву лайнеров в небе. Потенциальному риску были подвержены почти 300 воздушных судов, включая борты авиакомпаний United и American Airlines. Проблема была связана с электрической неисправностью Boeing 777, из-за которой их топливные баки могут загореться и взорваться.