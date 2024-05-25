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05:41, 25 мая 2024Мир

Пентагон заказал комплекты для авиабомб JDAM у компании Boeing

Boeing получила от Пентагона заказ на поставки комплектов для авиабомб JDAM

Фото: Carlos Barria / Reuters

Пентагон заказал у компании Boeing поставки комплектов планирования и коррекции авиабомб JDAM, сообщили в Минобороны США.

Boeing будет производить поставки JDAM c лазерной системой наведения, говорится в публикации. Контракт стоимостью свыше семи миллиардов долларов не подразумевает ограничений во времени и количестве поставляемой продукции.

Ранее в сотнях самолетов Boeing обнаружили неисправность, способную привести к взрыву лайнеров в небе. Потенциальному риску были подвержены почти 300 воздушных судов, включая борты авиакомпаний United и American Airlines. Проблема была связана с электрической неисправностью Boeing 777, из-за которой их топливные баки могут загореться и взорваться.

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      Сергей Грехов
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