Футболист ЦСКА высказался о выступлении россиян в европейских клубах

Чалов о россиянах в зарубежных клубах: они говорят, что надо ехать в Европу

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился мнением о выступлении российских игроков в зарубежных клубах. Его слова приводит «Советский спорт».

«Слежу за результатами россиян в Европе, конечно. Смотрел сейчас финал Лиги Европы. Жалко, что Леха Миранчук не вышел, но у него очень хороший сезон выдался», — рассказал Чалов. Он добавил, что играющие за границей россияне не подтрунивают над ними в сборной, а говорят, что надо ехать в Европу.

9 апреля Чалов продлил контракт с ЦСКА до конца сезона-2024/2025. В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги 26-летний футболист отметился 12 забитыми мячами и тремя результативными передачами в 29 матчах.

На данный момент в европейских чемпионатах играет несколько российских футболистов. Среди наиболее известных — Александр Головин, представляющий «Монако», Алексей Миранчук, выступающий в итальянской «Аталанте», Далер Кузяев — во французском «Гавре», Арсен Захарян — в испанском «Реале Сосьедад».