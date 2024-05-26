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23:17, 26 мая 2024Спорт

Футболист ЦСКА высказался о выступлении россиян в европейских клубах

Чалов о россиянах в зарубежных клубах: они говорят, что надо ехать в Европу
Федор Чалов

Федор Чалов. Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился мнением о выступлении российских игроков в зарубежных клубах. Его слова приводит «Советский спорт».

«Слежу за результатами россиян в Европе, конечно. Смотрел сейчас финал Лиги Европы. Жалко, что Леха Миранчук не вышел, но у него очень хороший сезон выдался», — рассказал Чалов. Он добавил, что играющие за границей россияне не подтрунивают над ними в сборной, а говорят, что надо ехать в Европу.

9 апреля Чалов продлил контракт с ЦСКА до конца сезона-2024/2025. В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги 26-летний футболист отметился 12 забитыми мячами и тремя результативными передачами в 29 матчах.

На данный момент в европейских чемпионатах играет несколько российских футболистов. Среди наиболее известных — Александр Головин, представляющий «Монако», Алексей Миранчук, выступающий в итальянской «Аталанте», Далер Кузяев — во французском «Гавре», Арсен Захарян — в испанском «Реале Сосьедад».

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