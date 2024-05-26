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13:26, 26 мая 2024Силовые структуры

Пообещавший россиянке найти пропавшего на СВО мужа мошенник задержан

Обещавший петербурженке за деньги найти пропавшего на СВО мужа мошенник задержан

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Подозреваемый в мошенничестве с поиском пропавшего в зоне специальной военной операции (СВО) россиянина задержан в Ленинградской области. Об этом сообщает издание «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В ведомстве рассказали, что связавшийся с женой участника СВО неизвестный мужчина заявил, что якобы выступает посредником от представителей Вооруженных сил России. Под этим предлогом он обещал петербурженке найти ее мужа. За свои услуги он запросил 650 тысяч рублей. Женщина с таким условием согласилась и передала мошеннику деньги наличными. После этого злоумышленник перестал выходить на связь.

Россиянка обратилась в полицию. По ее заявлению было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). В ходе оперативно-следственных мероприятий афериста быстро вычислили и задержали. Им оказался 42-летний ранее неоднократно судимый за кражи и мошенничество житель города Гатчина.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого были обнаружены бланки удостоверений ветеранской и общественной организаций, отпечатанные типографским способом, оттиски печатей, а также ряд орденов и медалей, как выяснила экспертиза, также бутафорских.

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Похищенные у женщины деньги частично обнаружены и возвращены потерпевшей.

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга две недели оставался дома и не выходил на связь, боясь аферистов. Мошенники связались с мужчиной по телефону в середине апреля. Звонок якобы поступал от мобильного оператора. Петербуржцу сообщили о необходимости продлить договор и попросили назвать код из СМС. Как выяснилось позднее, это был код для входа в портал «Госуслуг» — вскоре аккаунт был взломан, а на пострадавшего оформили пять кредитов на сумму в 800 тысяч рублей.

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      Наталья Обрядина
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