Россиянин две недели не выходил из дома из-за мошенников

«Фонтанка»: петербуржец две недели не выходил из дома, боясь аферистов

Житель Санкт-Петербурга две недели оставался дома и не выходил на связь, боясь аферистов. О ситуации пишет «Фонтанка».

Инцидент произошел в Ленсоветовском. Мошенники связались с мужчиной по телефону в середине апреля. Звонок якобы поступал от мобильного оператора. Петербуржцу сообщили о необходимости продлить договор и попросили назвать код из SMS. Как выяснится позднее, это был код для входа в портал «Госуслуг» — вскоре аккаунт был взломан, а на пострадавшего оформили пять кредитов на сумму в 800 тысяч рублей.

В следующем звонке злоумышленники представились сотрудниками ФСБ и обвинили мужчину в спонсировании украинских террористов. Делиться этой информацией пострадавшему запретили под угрозой тюремного заключения. Аферисты перешли на видеозвонки, показывая на камеру удостоверения и униформу. Петербуржца принуждали вести трансляцию из квартиры и следили за тем, кто приходит к нему домой. Мужчина является сиротой, но поддерживает общение с друзьями и волонтерами благотворительных организаций. Его резкое исчезновение вызвало у знакомых беспокойство. «...я две недели ни с кем не общался, был в шоковом состоянии, пил постоянно валерьянку и не знал, что происходит. Ко мне все приезжали: и друзья, и знакомые, стучались, вызывали даже полицию. Я не открывал дверь (...) Меня трясло, меня колбасило. Я спать не мог. Они меня так обработали психологически, что я, понимаете, вошел в доверие. Потому что они обработали так, что это просто кошмар. Ни шагу влево, ни шагу вправо, расстрел сразу», — вспоминает он.

Через несколько дней в сети появилось объявление о продаже жилплощади в Ленсоветском. Оконный мастер узнал в ней квартиру своего клиента и позвонил специалисту по недвижимости — там была проведена узнаваемая перепланировка, которую было сложно согласовать. Они знали, что квартира была предоставлена по договору соцнайма и, заподозрив неладное, проинформировали друзей пострадавшего. По его словам, запрет на сделки с недвижимостью ему пришлось снять в МФЦ. Взамен этой квартиры аферисты отвезли его на съемную квартиру в Петергофе, но мужчина вернулся. Именно тогда его удалось застать волонтерам с участковым.

Россиянин заблокировал свой номер телефона и сменил пароли. Возбуждено уголовное дело. Вопрос с кредитами, вероятно, будет решаться через банкротство.

Ранее в Липецке лжесотрудник ФСБ выманил у пенсионерки 28 миллионов рублей. Злоумышленники общались с пенсионеркой в течение пяти месяцев. Помимо сбережений, женщина лишилась квартиры и машины.