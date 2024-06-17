Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:06, 17 июня 2024Мир

В МИД высказались об участии России в переговорах по Украине

МИД России: Москва готова участвовать в переговорах по Украине
Родион Мирошник

Родион Мирошник. Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник высказался об участии Москвы в переговорах по Украине в беседе с «Известиями».

Дипломат заявил, что Россия готова принимать участие в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине.

При этом Мирошник отметил, что конференция в Швейцарии не является переговорной площадкой и местом, где может быть достигнута какая-то договоренность.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам мирного саммита в Швейцарии заявил, что Киев готов начать переговоры с Москвой «уже завтра». Для этого, по его словам, Россия должна уважать территориальную целостность Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Террористам из ростовского СИЗО передали флаг ИГ под видом полотенец. Кто мог помочь преступникам в организации побега?

      В Госдуме предложили разрешить превышение самообороны в своем доме

      Индия объяснила отказ от подписи итоговой декларации саммита по Украине

      В российском регионе сообщили об угрозе атаки БПЛА

      Сын президента Сербии полез в драку с английскими фанатами на Евро-2024

      В Турции при жертвоприношениях в Курбан-байрам пострадали 16 тысяч человек

      Аварию на подстанции в Ростове объяснили

      В МИД высказались об участии России в переговорах по Украине

      Дочь Кейт Мосс вышла в свет в платье с глубоким декольте

      Президент Чехии высоко оценил саммит по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше