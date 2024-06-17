В МИД высказались об участии России в переговорах по Украине

МИД России: Москва готова участвовать в переговорах по Украине

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник высказался об участии Москвы в переговорах по Украине в беседе с «Известиями».

Дипломат заявил, что Россия готова принимать участие в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине.

При этом Мирошник отметил, что конференция в Швейцарии не является переговорной площадкой и местом, где может быть достигнута какая-то договоренность.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам мирного саммита в Швейцарии заявил, что Киев готов начать переговоры с Москвой «уже завтра». Для этого, по его словам, Россия должна уважать территориальную целостность Украины.