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00:51, 17 июня 2024Мир

Президент Чехии высоко оценил саммит по Украине

Президент Чехии Павел: саммит в Швейцарии стал первым шагом к миру на Украине
Петр Павел

Петр Павел. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Чехии Петр Павел высоко оценил саммит по Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство ЧТК.

По его словам, конференция в Швейцарии стала «первым шагом на пути к миру» на Украине. Он добавил, что саммит «превзошел все ожидания». Он подчеркнул, что даже те страны, которые не подписали заключительную декларацию, по крайней мере, приняли участие в конференции, что помогло им увидеть ситуацию такой, какая она есть.

Политик считает, что к следующей конференции по Украине следует привлечь других крупных мировых игроков. По его словам, участие Китая будет ключевым.

Ранее руководитель отдела коммуникаций МИД Швейцарии Николя Бидо заявил, что следующая международная конференция по Украине может состояться до выборов главы Соединенных Штатов, которые запланированы на 5 ноября текущего года.

Напомним, конференция по урегулированию конфликта проходила в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня.

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      Марина Совина
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