Российская гимнастка восхитила фанатов фото в купальнике

Российская гимнастка Лала Крамаренко выложила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) фотографию в купальнике, чем восхитила фанатов.

19-летняя спортсменка опубликовала снимок с пляжа, на котором позирует в купальнике, стоя на носочках. Публикация собрала более девяти тысяч лайков.

В декабре 2023 года Крамаренко сравнила внутренние и международные турниры. Спортсменка призналась, что скучает по международным стартам.

1 декабря генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) запретила россиянам и белорусам участвовать в турнирах. Спортсмены не смогут принять участие в европейских соревнованиях с 1 января 2024 года вопреки решению Международной федерации гимнастики (FIG).