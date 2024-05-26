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08:19, 26 мая 2024Мир

В России назвали невозможным прекращение действия Конвенции ООН по Арктике

МИД: Россия считает невозможным прекращение действия Арктической Конвенции ООН

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Москва считает невозможным прекращение действия Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в Арктике. Об этом РИА Новости заявил директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.

Он прокомментировал появившиеся в СМИ утверждения, будто Россия в целях защиты своих национальных интересов может пересмотреть свое участие в Конвенции ООН по морскому праву в части Арктики. Дипломат подчеркнул, что прекратить исполнение положений Конвенции невозможно с точки зрения права международных договоров, поскольку многие положения, составляющие, в частности, основу правового режима использования Северного морского пути, опираются на нормы Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

22 мая министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сообщила, что Россия заявила о намерении пересмотреть определение морских зон в Финском заливе. «Конвенция ООН по морскому праву содержит положения об определении морских зон прибрежных государств, в том числе об их пересмотре. Мы предполагаем, что Россия как участник Конвенции будет действовать соответствующим образом», — сообщила дипломат. Также она добавила, что подобные намерения России якобы являются актом гибридного влияния.

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      Марина Совина
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