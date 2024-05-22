Финляндия ответит на планы России уточнить границу на Балтике

Глава МИД Валтонен: Финляндия изучит планы России уточнить границу на Балтике

Финляндия изучит детали планов России уточнить государственную границу на Балтике. Об этом заявила министр иностранных дел Элина Валтонен в своем аккаунте социальной сети X (бывший Твиттер).

«Россия заявила о намерении пересмотреть определение морских зон в Финском заливе. МИД Финляндии прорабатывает детали. Конвенция ООН по морскому праву содержит положения об определении морских зон прибрежных государств, в том числе об их пересмотре. Мы предполагаем, что Россия как участник Конвенции будет действовать соответствующим образом», — сообщила дипломат.

Также она добавила, что подобные намерения России якобы являются актом гибридного влияния. Дипломат отметила, что «Хельсинки это не смутит».

Ранее Минобороны России выступило с предложением утвердить линию государственной границы в Балтийском море у Калининградской области. Оборонное ведомство предложило утвердить перечень координат точек, от которых отмеряется ширина прилежащей зоны России у материкового побережья и островов в Балтийском море.