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11:05, 27 мая 2024Россия

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал российский регион

Беспилотник ВСУ атаковал Белгородскую область
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По словам губернатора, дрон-камикадзе атаковал село Березовка Борисовского района. По данным из открытых источников, южная окраина этого населенного пункта находится примерно в пяти километрах от российско-украинской границы.

В результате падения беспилотника и детонации установленного на нем боеприпаса никто не пострадал, подчеркнул Гладков. Повреждения получили два автомобиля, припаркованных на территории сельскохозяйственного предприятия. «Информация по последствиям уточняется», — написал глава региона.

Белгородская область постоянно подвергается атакам со стороны ВСУ. Так, ранее 27 марта украинский беспилотник атаковал автостоянку в городе Грайвороне, в результате чего пострадала местная жительница. Женщину госпитализировали со сквозным ранением левой ноги.

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      Алан Босиков
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