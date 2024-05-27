Россиянка пострадала при ударе беспилотника ВСУ по автомобильной стоянке

Гладков: при атаке дрона ВСУ на стоянку авто в Грайвороне пострадала женщина

В Белгородской области при ударе беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобильной стоянке в городе Грайвороне пострадала местная жительница. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В результате его [беспилотника самолетного типа] падения с последующей детонацией пострадала мирная жительница — у женщины сквозное ранение левой нижней конечности. Участниками территориальной самообороны была оказана первая помощь на месте», — написал губернатор.

По его данным, женщину госпитализируют в городскую больницу Белгорода, ей оказывают всю необходимую помощь. На стоянке автомобилей из-за атаки ВСУ повреждения получили 13 легковых автомобилей, другие данные по повреждениям уточняется, сообщил Гладков, добавив, что на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

В ночь на понедельник, 27 мая, над Белгородской областью сбили один беспилотник. Кроме того, под обстрел попали город Шебекино и село Муром — там в нескольких квартирах и домах выбиты окна, а также осколками посечены автомобили. Никто, по предварительным данным, не пострадал. Утром также сообщалось, что силы ПВО сбили над регионом два беспилотника.