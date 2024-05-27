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09:37, 27 мая 2024Россия

Два беспилотника пытались атаковать российский регион

Минобороны России: средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались ударить по Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

По его данным, Украина предприняла попытку атаки около 08:45 по московскому времени. Тогда средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника. В оборонном ведомстве назвали действия ВСУ попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

В ночь на понедельник, 27 мая, над Белгородской областью сбили один беспилотник. Кроме того, под обстрел попали город Шебекино и село Муром — там в нескольких квартирах и домах выбиты окна, а также осколками посечены автомобили. Никто, по предварительным данным, не пострадал.

Всего над Россией ночью сбили 12 беспилотников над четырьмя регионами. Шесть беспилотников перехватили над Орловской областью, четыре — над Кубанью, по одному — над Брянской и Белгородской областями. В частности, ВСУ впервые с начала СВО пытались атаковать популярный у туристов город Геленджик в Краснодарском крае.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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