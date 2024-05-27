Направлявшиеся в Турцию россияне застряли в аэропорту почти на сутки

Летевшие в Стамбул россияне застряли в аэропорту из-за неисправности самолетов

Десятки направлявшихся в Турцию российских туристов застряли в аэропорту почти на сутки из-за поломки двух самолетов. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Рейс авиакомпании «ИрАэро» должен был отправиться из Сочи в Стамбул 26 мая в 19:00. По данным источника, сначала вылет несколько раз переносили, а уже ночью россиянам сообщили о технической неисправности воздушного судна и попросили подождать замену.

Вскоре в авиагавань популярного курортного города прибыл второй борт, который тоже оказался неисправен. «Якобы сейчас чинят и они будут думать, может быть починят, может нет. Это еще не точно», — рассказали пассажиры. Вылеты авиакомпании в Анталью также перенесены.

Сейчас на онлайн-табло аэропорта указано, что вылет в Стамбул состоится в 16:00 в понедельник, 27 мая. Представители перевозчика принесли извинения пассажирам.

Ранее летевший из Турции в Россию самолет авиакомпании Corendon Airlines экстренно сел в Литве из-за больного пассажира. Непредвиденная ситуация произошла на борту следовавшего из Антальи в Москву Boeing B737 MAX. У одного из пассажиров рейса, гражданство которого не называется, случился сердечный приступ.