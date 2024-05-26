Летевший из Турции в Россию пассажирский самолет экстренно сел в Литве

Летевший из Турции в Россию самолет сел в Литве из-за больного пассажира

Летевший из Турции в Россию самолет авиакомпании Corendon Airlines экстренно сел в Литве из-за больного пассажира. Об этом пишет ТАСС.

Непредвиденная ситуация произошла на борту следовавшего из Антальи в Москву Boeing B737 MAX. Отмечается, что у одного из пассажиров рейса, гражданство которого не называется, случился сердечный приступ.

Мужчина почувствовал недомогание во время полета: он зашел в туалет, где ударился головой о раковину, а выйдя из кабины, потерял сознание. Первую помощь пострадавшему пытались оказать бортпроводники.

«Находившаяся на борту медсестра заявила, что по внешним признакам у пассажира сердечный приступ, у него критическое состояние и необходима экстренная помощь», — говорится в сообщении.

Члены экипажа не позволили ей вмешаться и приняли решение совершить вынужденную посадку на незапланированном аэродроме. В результате лайнер приземлился в аэропорту Вильнюса.

Там больного встретили медики. Пассажира госпитализировали, а самолет после 1,5-часовой задержки вылетел в российскую столицу. Представители перевозчика пока не заявляли об инциденте.

Ранее пилоты российского самолета, следовавшего из Нижнекамска в Москву, заметили несколько неопознанных предметов в небе. Экипаж доложил о наблюдении по меньшей мере четырех шаров серо-розового цвета небольшого размера неподалеку от самолета.

