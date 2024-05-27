The Times: полковники из охраны Зеленского планировали убить его и Буданова

Полковников из охраны президента Украины Владимира Зеленского обвинили в подготовке убийства руководителя Главного управления разведки (ГУР) страны Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По словам высокопоставленного украинского офицера, они должны были сообщить российским военным координаты для удара баллистической ракетой.

Источник Times отметил, что для осуществления задуманного в подвале в Киеве был организован центр управления беспилотными летательными аппаратами. Его оператор должен был сообщить некоему «куратору» координаты автокортежа Буданова, чтобы по нему нанесли ракетный удар. Предполагалось, что последствия атаки будет фиксировать дрон, который при необходимости сбросит гранаты на выживших.

Собеседник издания добавил, что также планировалась атака на службы экстренной помощи. Покушение должно было произойти в начале мая 2024 года.

За организаторами покушения следили несколько месяцев

По данным офицера украинской разведки, организаторами атаки были Андрей Гук, Александр Деркач и еще один человек, «работавший на ФСБ». За ними следили на протяжении несколько месяцев.

7 мая Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что вместе с контрразведкой сорвала планы по устранению представителей высшего военно-политического руководства страны. Помимо Буданова, покушения готовились на Владимира Зеленского, а также главу СБУ Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В результате оперативных действий были задержаны вышеназванные полковники. СБУ заявила, что они «сливали» секретную информацию России, а также искали приближенных к охране Зеленского военных, которые могли бы взять политика в заложники, а потом ликвидировать.

У задержанных прошли обыски, в ходе которых были выявлены и изъяты средства поражения. Они подозреваются по статьям Уголовного кодекса Украины о государственной измене в условиях военного положения и о подготовке к террористическому акту.

На Буданова совершили более десяти покушений

В марте представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что на Буданова было совершено более десяти попыток покушения. The Economist назвал его одним из «главных раздражителей для Кремля».

Фото: Gleb Garanich / Reuters

По информации The Washington Post, первое из покушений произошло в 2019 году, когда под днище его машины подложили бомбу. Покушение провалилось, потому что заряд взорвался преждевременно. Издание отмечает, что Буданов изменил привычки, чтобы обезопасить свою жизнь. В частности, он практически перестал покидать свой офис, в котором круглые сутки играет классическая музыка, чтобы защититься от возможной прослушки.

Один их офицеров украинской разведки вспомнил, как в марте 2022 года после удара по зданию ГУР Буданов просто «отряхнулся, надел кепку и вышел на улицу, чтобы осмотреть повреждения», а также смог успокоить своих подчиненных.