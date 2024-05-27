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07:06, 27 мая 2024Россия

В Оренбургской области упал беспилотник

Оренбургское правительство: под Орском упал беспилотник, никто не пострадал

Фото: Stringer / Reuters

Беспилотник упал под городом Орск в Оренбургской области. Об этом сообщили в правительстве российского региона, передает РИА Новости.

«Инцидент [падение беспилотника] произошел под Орском, гражданские объекты не пострадали, угрозы жителям не было», — заявили власти. Они не сообщили о принадлежности дрона и не привели никаких других подробностей о ситуации.

В понедельник, 27 мая, в трех регионах России — Воронежской, Курской и Липецкой областях — объявляли опасность атаки беспилотников. Ночью ВСУ ударили по АЗС в Орловской области, одного человека спасти не удалось, еще двое пострадали. Кроме того, были обстреляны несколько населенных пунктов в Белгородской области.

Оренбургская область на севере граничит с Татарстаном, Башкирией и Челябинской областью, на востоке и юге — с Казахстаном, на западе — с Самарской областью. Расстояние от региона до границы с Украиной составляет около двух тысяч километров.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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