В Оренбургской области упал беспилотник

Оренбургское правительство: под Орском упал беспилотник, никто не пострадал

Беспилотник упал под городом Орск в Оренбургской области. Об этом сообщили в правительстве российского региона, передает РИА Новости.

«Инцидент [падение беспилотника] произошел под Орском, гражданские объекты не пострадали, угрозы жителям не было», — заявили власти. Они не сообщили о принадлежности дрона и не привели никаких других подробностей о ситуации.

В понедельник, 27 мая, в трех регионах России — Воронежской, Курской и Липецкой областях — объявляли опасность атаки беспилотников. Ночью ВСУ ударили по АЗС в Орловской области, одного человека спасти не удалось, еще двое пострадали. Кроме того, были обстреляны несколько населенных пунктов в Белгородской области.

Оренбургская область на севере граничит с Татарстаном, Башкирией и Челябинской областью, на востоке и юге — с Казахстаном, на западе — с Самарской областью. Расстояние от региона до границы с Украиной составляет около двух тысяч километров.