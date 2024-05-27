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16:18, 27 мая 2024Ценности

Внешность бывшей жены Джейсона Момоа после развода напугала пользователей сети

Фото: Rodin Eckenroth / Getty Images

Внешность американской актрисы Лизы Боне после развода напугала пользователей сети. Соответствующий материал и комментарии появились на Daily Mail.

Папарацци сняли бывшую жену актера и режиссера Джейсона Момоа на вечеринке в Париже по случаю 60-летия певца Ленни Кравица, с которым она также ранее состояла в браке. 56-летняя артистка предстала на полученных кадрах в асимметричной черной миди-юбке с рюшами и белой вязаной кофте. При этом ее небрежно уложенные в дреды волосы оказались почти полностью седыми, а на лице были заметны признаки возрастных изменений.

Читатели издания высказались о фото под публикацией. «Что с ней случилось?», «Выглядит так, будто она не в порядке», «Кажется уставшей и грустной», «Мне очень жаль, но Лиза выглядит очень плохо», «Похожа на бездомную», «Никогда не видела Лизу такой неопрятной и измученной», «Покрась волосы. Тебе всего лишь за 50, и ты прекрасна», — отметили юзеры.

Ранее в мае Джейсон Момоа рассекретил свой первый официальный роман после развода с Лизой Боне.

В январе Лиза Боне решила подать на развод с Джейсоном Момоа после 18 лет брака. В качестве причины развода указывались непримиримые разногласия.

Артисты познакомились в 2005 году. В 2007-м у них родилась дочь Лола Айолани Момоа, а годом позднее на свет появился их сын Накоа-Вулф Манакоапо Намакеаха Момоа. Несмотря на длительные отношения, пара поженилась только в 2017 году.

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      Карина Черных
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