Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:30, 28 мая 2024Путешествия

Россиянка описала Дубай фразой «чем больше денег берешь, тем больше оставишь»

Фото: Abdelhadi Ramahi / Reuters

Россиянка побывала с мужем в Дубае и описала эмират фразой «чем больше денег берешь, тем больше хочется оставить». Ее рассказ публикует портал «Тонкости туризма» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, в Дубае колоритные здания, ночные огни небоскребов, дорогие рестораны, отели и машины. «Это все кружит голову, хочется все и сразу», — поделилась она. Россиянка заметила, что всего на путешествие они потратили 450 тысяч рублей — вместе с шопингом, ресторанами, поездками на такси и экскурсиями.

Ранее живущая в Европе тревел-блогерша поговорила с итальянцами, которые назвали ей три особенности жизни в России, выглядящие для них странными и воспринимающиеся как роскошь. Так, в частности, иностранцы поразились обилию кружков, на которые ходят российские дети.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Генпрокуратура потребовала пожизненное заключение для вора в законе Шишканова. В чем его обвиняют?

      Названы два региона России со средней зарплатой от 150 тысяч рублей

      Счет за парковку в США возмутил пользователей сети

      Переехавший в США российский пловец рассказал об отношении американцев

      В Крыму назвали склерозом слова Байдена о Второй мировой войне

      Россиянин сломал ногу полицейскому из-за проверки документов

      Россиян предостерегли от продажи картофеля с дачи

      Изъятие свыше 158 килограммов наркотика у россиян попало на видео

      Российский военный рассказал о спасающих жизни на СВО детских поделках

      В МИД назвали возможную цель повторного обстрела Луганска

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше