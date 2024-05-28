Украинский FPV-дрон ударил по российскому городу

Белгородский губернатор Гладков: украинский FPV-дрон ударил по городу Шебекино

Украинский FPV-дрон ударил по городу Шебекино в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

Как сообщил чиновник, дрон попал в жилой дом. При ударе дрона никто не пострадал.

«В частном жилом домовладении выбиты окна и посечен забор, также поврежден легковой автомобиль», — привел подробности последствий атаки Гладков.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины трижды за ночь с 27 на 28 мая пыталась атаковать территорию России с помощью беспилотников.