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08:46, 28 мая 2024Россия

Украинский FPV-дрон ударил по российскому городу

Белгородский губернатор Гладков: украинский FPV-дрон ударил по городу Шебекино

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украинский FPV-дрон ударил по городу Шебекино в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

Как сообщил чиновник, дрон попал в жилой дом. При ударе дрона никто не пострадал.

«В частном жилом домовладении выбиты окна и посечен забор, также поврежден легковой автомобиль», — привел подробности последствий атаки Гладков.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины трижды за ночь с 27 на 28 мая пыталась атаковать территорию России с помощью беспилотников.

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      Марк Леонов
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