Галкину отказали в снятии статуса иноагента

Кассационный суд отклонил жалобу Галкина на отказ в снятии статуса иноагента

Второй кассационный суд общей юрисдикции в среду, 29 мая, отклонил жалобу комика Максима Галкина (внесен Минюстом в список иноагентов) на отказ в снятии с него статуса иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости.

«Кассационную жалобу оставить без удовлетворения», — сказал судья.

Представитель артиста Екатерина Зубань отметила, что решение Минюста о включении Галкина в перечень иноагентов затрагивает его права и свободы. Она также заявила, что ее клиент не занимался и не занимается политической деятельностью.

О том, что Галкин подал кассационную жалобу из-за отказа убрать его из реестра иноагентов, сообщалось в апреле.

Юморист неоднократно пытался снять с себя статус иностранного агента. В мае 2023 года он подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы, однако его заявление отклонили. Галкин попытался обжаловать это решение, но Мосгорсуд признал его законным.

О внесении Галкина в реестр иноагентов стало известно 16 сентября 2022 года. По данным Минюста России, шоумен занимается политической деятельностью, получая финансирование с Украины.