Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:08, 29 мая 2024Интернет и СМИ

Галкину отказали в снятии статуса иноагента

Кассационный суд отклонил жалобу Галкина на отказ в снятии статуса иноагента

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Второй кассационный суд общей юрисдикции в среду, 29 мая, отклонил жалобу комика Максима Галкина (внесен Минюстом в список иноагентов) на отказ в снятии с него статуса иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости.

«Кассационную жалобу оставить без удовлетворения», — сказал судья.

Представитель артиста Екатерина Зубань отметила, что решение Минюста о включении Галкина в перечень иноагентов затрагивает его права и свободы. Она также заявила, что ее клиент не занимался и не занимается политической деятельностью.

О том, что Галкин подал кассационную жалобу из-за отказа убрать его из реестра иноагентов, сообщалось в апреле.

Юморист неоднократно пытался снять с себя статус иностранного агента. В мае 2023 года он подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы, однако его заявление отклонили. Галкин попытался обжаловать это решение, но Мосгорсуд признал его законным.

О внесении Галкина в реестр иноагентов стало известно 16 сентября 2022 года. По данным Минюста России, шоумен занимается политической деятельностью, получая финансирование с Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      Польша одобрила удары по России поставленным Украине оружием. Как на это отреагировала Москва?

      Разгадана тайна радиоактивных чернобыльских кабанов

      Россиянин занял у знакомого 49 миллионов рублей на лечение отца и пропал

      Раскрыты подробности тайной свадьбы звезды «Очень странных дел»

      Генерал ВСУ рассказал о формировании ударных частей из офицеров Генштаба

      В Северной Корее назвали отправку навоза свободой самовыражения

      На роскошную виллу Алсу и ее мужа в Крыму нашелся покупатель

      Россиянина осудили за демонстрацию татуировки в виде свастики

      Используемые не по назначению свадебные платья стали трендом у звезд

      Глава Минпросвещения прокомментировал инцидент с раздеванием школьниц перед ЕГЭ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше