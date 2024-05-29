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10:17, 29 мая 2024Ценности

Папарацци засняли популярную телезвезду в купальнике на отдыхе

Британскую модель Арабеллу Чи засняли в красном купальнике на Ибице
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Xavi Torrent / Getty Images for SHEIN

Популярная британская модель Арабелла Чи попала в объективы папарацци во время отдыха на Ибице. Соответствующий снимок публикует Daily Mail.

33-летнюю звезду реалити-шоу Love Island засняли в красном раздельном купальнике, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок с низкой посадкой. При этом она продемонстрировала подтянутую фигуру с кубиками пресса.

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В качестве аксессуаров она выбрала кулон с цепочкой и несколько браслетов на запястьях. Помимо этого, Чи распустила волосы и отказалась от макияжа.

Ранее в мае известная модель пришла на «Формулу-1» в прозрачном платье без бюстгальтера. Канадская супермодель с заболеванием кожи Винни Харлоу пришла на гонки в облегающем вязаном макси-платье молочного оттенка. Наряд был украшен объемными розами на бретелях и оформлен глубоким декольте.

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      Екатерина Ештокина
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