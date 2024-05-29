Российский стилист назвал не выходящий из моды тренд

Стилист Алеко Надирян: одежда в стиле бохо не выйдет из моды несколько лет

Стилист Алеко Надирян в Telegram назвал россиянкам тренд, который не выйдет из моды несколько лет.

По его словам, популярной еще долгое время будет одежда в стиле бохо. По этой причине эксперт посоветовал выбирать образы из летящих тканей, обилия рюш и оборок, а также массивных кованых украшений.

«Модное возвращение произошло во многом благодаря дебютному показу Чемены Камали на посту креативного директора Chloe. В нулевых этот стиль обожали сестры Олсен», — рассказал Надирян.

Ранее стилист Александр Рогов назвал самую модную вещь на лето. По словам специалиста, популярной станет полуприлегающая рубашка в тонкую полоску голубого оттенка.