Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:56, 29 мая 2024Ценности

Российский стилист назвал не выходящий из моды тренд

Стилист Алеко Надирян: одежда в стиле бохо не выйдет из моды несколько лет

Фото: Tangerinesky / Shutterstock / Fotodom

Стилист Алеко Надирян в Telegram назвал россиянкам тренд, который не выйдет из моды несколько лет.

По его словам, популярной еще долгое время будет одежда в стиле бохо. По этой причине эксперт посоветовал выбирать образы из летящих тканей, обилия рюш и оборок, а также массивных кованых украшений.

«Модное возвращение произошло во многом благодаря дебютному показу Чемены Камали на посту креативного директора Chloe. В нулевых этот стиль обожали сестры Олсен», — рассказал Надирян.

Ранее стилист Александр Рогов назвал самую модную вещь на лето. По словам специалиста, популярной станет полуприлегающая рубашка в тонкую полоску голубого оттенка.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      США разрешили Украине выбирать способы ведения боевых действий против России

      Лавров призвал страны Глобального Юга пропустить конференцию по Украине

      В России предупредили Польшу из-за отказа ограничивать Киев в применении оружия

      В России ответили на слова Трампа о бомбардировке Москвы

      Путин увеличил штрафы за низкое качество ЖКУ

      Известный комик высказался о КВН словами «что-то любимое сломалось»

      Турист протаранил несколько машин в Гоа, станцевал на дороге и попал на видео

      На Украине заявили о нехватке людей для новой волны мобилизации

      Установлен рекорд по размещению электродов в мозге

      Путин запретил списывать долги с пенсий детей-инвалидов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше